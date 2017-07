Pièce burlesque ‘Tout ira bien’ – Gare au Théâtre

J’ai eu le plaisir d’assister hier soir à la première de la pièce gestuelle comique « Tout ira bien » dans le cadre du festival « Nous n’irons pas à Avignon ».

A la manière des films muets, dans cette pièce tantôt burlesque, poétique, musicale, et théâtrale, quasi sans paroles, on suit les aventures plus ou moins heureuses d’une femme aussi attachante que maladroite jouée par la talentueuse Maria Cadenas, seule en scène.

On rit beaucoup, mais on est aussi touché durant ces 45 minutes qui passent malheureusement trop vite. Courez voir ce spectacle qui se joue tous les soirs à 19h jusqu’au 16 Juillet inclus à Gare au théâtre à Vitry sur Seine.

Infos pratiques :

« Tout ira bien »

Du 12 au 16 Juillet à 19h

Gare au théâtre

Vitry Sur Seine (RER C)

Tarif : 13 € , Tarif réduit : 10€