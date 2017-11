Le célèbre vaudeville de Feydeau est mis en scène par Nathalie Berger au théâtre de la Comédie Saint Michel depuis le 3 septembre.

« On purge bébé ! » est un vaudeville de Georges Feydeau, en un seul acte composé de 11 scènes : M. Follavoine, fabricant de porcelaine, invite M.Chouilloux, fonctionnaire du Ministère des Armées, à déjeuner afin de lui vendre des pots de chambre incassables à destination de l’armée française. Ce rendez-vous important pour ses affaires tourne au cauchemar, rien ne se passe comme prévu…

La troupe d’acteurs, tous des anciens élèves du cours Galabru, ont préparé ce spectacle avec Nathalie Berger depuis novembre 2014 : une première série de représentations a été donnée de mars 2015 à avril au Théâtre des RDV d’ailleurs puis au Théâtre Le Petit Gymnase d’avril à Juin. Depuis le 3 septembre et jusqu’au 9 janvier, la pièce sera présentée 2 fois par semaine (jeudi et samedi soir) au théâtre de la Comédie Saint Michel, dans cette salle à la fois confortable et intime.

Mêlant comique de situation et répétitions, le texte est formidablement servi par une troupe d’acteurs particulièrement efficace et énergique. Le duo Monsieur & Madame Follavoine (Adrien Mordant & Marie Mansour) fonctionne parfaitement, les excès et la mauvaise foi de la première répondant aux stéréotypes et à l’entêtement du second. Et bien sûr, comme souvent chez Feydeau, la situation devient de plus en plus drôle lorsqu’entre en scène le cocu M. Chouilloux. Ce dernier est interprété par Philippe Sablayrolles, très expressif avec ses mimiques impeccables et son air potache.

Nathalie Berger nous a confié à la sortie de la représentation qu’elle « avait pris particulièrement du plaisir à travailler avec ces anciens élèves du cours Galabru, sur ce texte à la fois cocasse et énergique ». Elle prévoit une tournée en province pour « On purge bébé » et sans doute des représentations à quelques festivals d’été 2016. De plus, cette jeune metteur en scène travaille actuellement sur une 2e mise en scène d’un texte de Feydeau, avec le projet « d’une grande fidélité au texte et une mise en scène plus moderne ».

En savoir plus

Le site de la Comédie Saint Michel : http://www.comediesaintmichel.fr/?q=node/325