Du 19 novembre au 16 décembre, Baro d’evel Cirk Compagnie et Le Grand T vous invitent à plonger dans un univers hors norme sous un chapiteau éphémère. Une représentation qui se prolonge par de nombreux événements périphériques. Ami(e)s Nantais, ne ratez pas ce spectacle !

Ce n’est pas du cirque, ce n’est pas du théâtre, ce n’est pas de la danse, ce n’est pas un spectacle humoristique, ce n’est pas… non, ce n’est rien de cela et pourtant un peu quand même.

Difficile de « catégoriser » Bestias, d’ailleurs on ne le souhaite pas. Assis sur les tribunes du chapiteau installé pour l’occasion face aux Machines de Nantes, le temps ne compte plus. Le spectateur se laisse tout simplement emporté par la magie de l’arène, par le galop des chevaux et le vol des oiseaux, par le chant des sirènes et la musicalité des instruments. Bestias, c’est tout et rien à la fois, et c’est ce qui rend ce spectacle si exceptionnel.

D’ailleurs, Bestias n’est pas un simple spectacle. De nombreux événements sont également organisés autour de la représentation : rencontres avec les artistes, visites du chapiteau, ateliers parents-enfants, concerts, expositions… A croire que Bestias n’a pas vraiment de fin…

Bestias

Durée : 1h45

Dès 8 ans

Infos et réservations : http://www.legrandt.fr/spectacles/bestias

Photo : © Frédéric Jean