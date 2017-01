Concert de Queen Clairie au profit d’Enfance Maghreb

L’association Enfance Maghreb Avenir organise un concert de Queen Clairie le 15 novembre 2016 à 20h30 au Petit Bain.

Claire de Belloy, chanteuse dans les spectacles Rent, Sister Act et Grease, auteure, compositrice et comédienne sera en concert au Petit Bain pour un concert au profit de l’association Enfance Maghreb Avenir.

L’association œuvre pour la scolarisation, notamment des jeunes filles au Maroc et fait un travail de rénovation d’écoles notamment dans les quartiers défavorisés.

Après avoir tourné en France, sur la côte Est des USA ainsi qu’en Angleterre depuis l’âge de 11 ans, elle a enregistré son 1er EP (album de 5 titres) « See Me Clear » arrangé par Dan Bell et lancé en Octobre 2015.

Le concert “See me clear” a été donné en Angleterre et en France. Elle termine en ce moment l’enregistrement de son prochain album “Happiness is a choice” qui sortira en 2017.

Les profits de ce concert permettront la construction de 7 classes dans l’école Ouled Abbou de Casablanca.