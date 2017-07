PARTIR EN LIVRE : 3e édition de la grande fête du livre pour la jeunesse

La 3e édition de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, se dévoile. En plus des temps forts d’ouverture et de clôture de la Fête, cette 3e édition comptera 68 événements labellisés par le CNL du 19 au 30 juillet partout en France métropolitaine et Outre-Mer.

Partir en livre est une manifestation nationale, gratuite, populaire et festive dans laquelle le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire.

Ateliers, lectures, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, bibliothèques et librairies hors les murs, spectacles et jeux… Les animations proposées dans toute la France durant Partir en livre se déclinent sous diverses initiatives originales et variées rendues possibles grâce à une mobilisation très large des professionnels, du monde associatif et de nombreux partenaires, publics et privés.

Cette année encore, qu’ils partent ou non en vacances, les jeunes verront les livres venir à eux. Un livre, qu’il soit lu dans un jardin, sur une plage, à la maison ou à l’école, c’est la promesse d’un voyage, du plaisir, de la liberté.

Cette 3e édition garde le cap fixé dès sa création en 2015, avec des buts ambitieux :

Faire évoluer l’image du livre auprès des plus jeunes en créant une fête qui rappelle que lire est avant tout un plaisir ;

Positionner l’événement sur une période de temps libre, de loisirs, de vacances en famille, une période pendant laquelle les enfants lisent le plus, l’été, saison déconnectée du «livre scolaire» ;

Faciliter l’accès au livre pour démythifier le support, apporter le livre aux jeunes, sur leurs lieux de vacances ou à proximité de chez eux pour ceux qui ne partent pas ;

Soutenir une littérature de jeunesse de qualité sans porter de jugement de valeur sur ce qui est lu ;

S’adresser en priorité aux publics les plus éloignés du livre ;

Mobiliser l’ensemble des acteurs du livre pour «créer des lecteurs» en mettant en valeur les actions de promotion de la lecture sous ses formes les plus variées et en favorisant l’échange entre les disciplines (lecture, performance, jeu…) ;

Laisser une très grande liberté et marge de manœuvre aux organisateurs pour penser et construire leurs animations dans le cadre des attendus de Partir en livre ;

Susciter des synergies de proximité pour que les organisateurs, professionnels du monde du livre ou non, se rencontrent autour d’un projet commun ;

S’adresser à tous les jeunes, et intéresser les familles, avec un effort particulier mené pour toucher les adolescents.

Plus d’infos sur http://www.partir-en-livre.fr/