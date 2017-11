OPEN MODE Festival 2017

Le premier festival de Mode ouvert à tous

La 1ère édition d’OPEN MODE Festival aura lieu les 17, 18 & 19 novembre prochains. Cette Fashion Week Off invite le grand public à découvrir le talent de nombreux créateurs textiles qui s’inspirent des courants urbains. Stylistes, performeurs, danseurs, maquilleurs et coiffeurs, photographes, bureaux de tendances, influenceurs dévoilent leur savoir-faire et viennent créer avec le public la Mode de demain. Cette communauté Mode alternative trop souvent mise à l’écart du système traditionnel se donne rendez-vous dans la Grande halle de la Villette. OPEN MODE place le public au centre de l’événement, qui devient jury : il n’est plus seulement spectateur de la Mode à Paris, il désigne son créateur préféré et il s’initie au maquillage et à la couture lors de performances live où le savoir-faire à la française prend tout son sens (broderies, impressions sur textiles, tissages, cours de couture…). OPEN MODE, c’est aussi une nouvelle vision de la Mode plus urbaine et anti-système : une mode inscrite dans son époque bien qu’en constante évolution, Mode qui s’inspire de divers courants musicaux, de la danse, de la singularité de chacun et même d’époques révolues, une Mode née de la rue et pour la rue. Les collections de ces jeunes designers unies par leur caractère urbain et casual/streetwear sont aussi et surtout le reflet de nos sociétés aux multiples influences. OPEN MODE s’engage en présentant une Mode plus responsable en lien direct avec le client, qui « hacke » le système commercial, une Mode influencée par les questions politiques et sociétales, qui intéresse tous les milieux et tous les âges. Une Mode écrite par une nouvelle génération en manque de moyens et d’espaces où se produire.

Le programme

Fashion-Store, Designs d’expériences, un concours pour décerner le prix du meilleur designer Mode de l’année et des performances live de Mode dansées qui viennent bouleverser les codes : les mouvements des Vogueurs, Waackeurs, Breakeurs … et subliment les créations des designers.

Les invités

TRICOTE MOI UN TATTOO, NINII, AURÉLIA LEBLANC TEXTILE, VILLAINE, MAUVIETTE TATTOO, JULES ET LILLY, CHEWING-GUM PRÉMACHÉ, AMÉLIE POULAIN, HOUSE OF LADUREE, ALIANCE CREW, I LOVE THIS DANCE, SKATEXPRESS, HOUSE OF VOGA, MINIRINE, MAISON MOURCEL, LES NANAS D’PANAME, TONY LA FRIPE, ATELIER MERAKI, MAISONS DE MODE, LES JEUNES POUSSES : FEFE SAMA-FLORIANE-ROSALIE QUILLET-OPHELIE FAYS-NINA ECHO-JULIE LEREBOURG-ROSE LE BARAZER-KALINA BARCIKOWSKA…