Le SoBD accueille la bande dessinée suédoise au cœur de Paris

Après Taïwan en 2015 et le Royaume-Uni en 2014, le SoBD accueille la Suède en 2016. Cinq artistes contemporains suédois ayant tous déjà publié en France seront présents sur le salon : Anneli Furmark, Hilda-Maria Sandgren, Knut Larsson et Pelle Forshed. Ils seront accompagnés de Fredrik Strömberg, spécialiste de la bande dessinée suédoise et auteur de plusieurs ouvrages en anglais et en français.

Ces cinq invités suédois participeront notamment à une série de 4 rencontres et tables rondes le samedi 3 décembre après-midi. En accès gratuit ( sur enregistrement préalable), ces tables rondes permettront au public parisien de découvrir la bande dessinée suédoise.

La dernière de ces rencontres (17h30-18h30), intitulée La Sexualité vue par les femmes dans la BD contemporaine, mettra en présence 2 auteures suédoises (Anneli Furmark et Hilda-Maria Sandgren) et 2 auteures issues du monde arabe (Zineb Benjelloun, libanaise, et Raphaëlle Macaron, marocaine). Animée par la dessinatrice française Jeanne Puchol, cette rencontre exceptionnelle permettra de croiser des regards féminins sur le 9e Art.

La programmation suédoise du SoBD bénéficie du soutien de plusieurs institutions, et tout particulièrement du Swedish Arts Council, de l’Institut Suédois de Paris et de la Swedish Comics Association. Pour la France, l’aide de la Sofia doit être signalée.

Enfin, l’association AlifBaTa a permis la mise en place de la rencontre entre des artistes arabes et suédoises.

À propos du SoBD.

Installé à deux pas de l’Hôtel de Ville de Paris, le SoBD est le seul événement parisien spécifiquement consacré à toute la bande dessinée. Il ouvrira ses portes à l’Espace des Blancs Manteaux, grande halle située au 48 rue Vieille du Temple, les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016. Le SoBD est organisé en plusieurs espaces, accueillant des éditeurs, des libraires et galeristes, des fanzines et des micro-éditeurs ainsi que des écoles et des organismes de formation. Le SoBD, c’est aussi la plus grande librairie française d’ouvrages sur la bande dessinée. Enfin, le SoBD propose un programme de 13 rencontres, tables rondes et conférences sur le 9e Art, et il est l’occasion de remettre, en partenariat avec la revue Papiers Nickelés, le prix du meilleur ouvrage sur la bande dessinée et le patrimoine dessiné.

Pour en savoir plus : http://www.sobd.fr