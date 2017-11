Festival des idées Paris – pour l’amour du risque, la science et les arts s’unissent

Du 14 au 18 novembre prochain aura lieu la deuxième édition du Festival des idées Paris sur le thème de l’amour du risque. Alors, le Festival des idées Paris, c’est quoi ? Et bien c’est 5 jours, 50 évènements mêlant science et culture sur une vingtaine de lieux à Paris et en Seine-Saint-Denis pour un festival décalé, corrosif et gratuit, et tout ça afin de promouvoir et faciliter le dialogue entre les grands domaines universitaires des Arts et des Sciences.

Au programme : jeux-débats, spectacles scientifiques, conférences décalées, concerts, escalade, théâtre, projections, ateliers, expo, escape-game, visites de la ville etc. … Parmi nos nombreux invités, citons Alain Robert, le spider-man français, Erik M. Conway, historien des technologies et des sciences à la Nasa ou encore l’artiste ORLAN. Et nous n ’ avons pas oublié les enfants puisque plusieurs ateliers leur sont dédiés (notamment un atelier de montage d ’ émission radio ainsi qu ’ un atelier d ’ initiation à la philosophie)

les liens de réservation (le festival est gratuits mais les places étant limités, je conseille de s ' inscrire pour s'assurer une place) : http://festivaldesidees. paris