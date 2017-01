ECHOS, le festival littérature, histoire et Proche Orient

Du 13 au 16 octobre 2016 s’est déroulée à Nantes la quatrième édition du festival Echos. L’occasion d’approcher sous une certaine forme d’actualité les relations entretenues avec le Proche Orient sous le prisme de la littérature et de l’histoire…

Vendredi 14 octobre, à l’heure où le château des Ducs de Bretagne (Nantes) ferme habituellement ses portes, certains visiteurs ont pourtant eu l’opportunité de franchir les lourds battants de l’édifice. La soirée intitulée « Voix d’exils » a offert à ces derniers la chance de pouvoir écouter Marie Daher, soprano d’origine libanaise et membre du chœur de l’Opéra de Lausanne, accompagnée au piano par Marie-Cécile Berthaut. Entrecoupée de textes lus par le comédien Thierry Pillon, cette déambulation au cœur du château et au sein de l’exposition Icônes, trésors de Réfugiés a invité le spectateur à voyager dans le temps et dans l’espace. Mais le festival Echos, c’est aussi des lectures, des entretiens, des rencontres, des contes qui remontent le fil de l’histoire pour comprendre l’Orient d’aujourd’hui dans toute sa complexité.

Cette quatrième manifestation annuelle a remporté une fois de plus un fort succès, et présage une nouvelle édition à ne pas rater l’année prochaine.