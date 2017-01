La 4ème édition du Film Noir Festival aura lieu le 9 et 10 décembre 2016 au cinéma Le Casino à Albert (80). L’association « Les Alibis » organise cette 3e édition de ce festival thématique unique en France.

Durant 4 jours, ce sont plus de 30 films de jeunes réalisateurs, au travers de la compétition internationale de courts métrages soumise au regard du jury des professionnels, mais aussi de cinéastes plus confirmés par le biais de la rétrospective généraliste de longs métrages et des avant-premières nationales et internationales, qui ont été présentés à un large public éclectique et de tout âge.

Pour sa quatrième édition, le Film Noir Festival, dans une version « réduite » – passera exceptionnellement de 4 jours de festival à 2 jours pour des raisons budgétaires. Le festival poursuivra son éclairage sur le Film Noir en proposant une programmation de films inédits au travers de 4 avant-premières nationales et internationales mais également au travers de la compétition internationale de courts métrages.La rétrospective et les hommages seront de retour dès l’an prochain.

Retrouvez toutes les informations du Film Noir Festival sur le site du Festival : filmnoirfestival.com