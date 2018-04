23e édition des Suds, à Arles

Du 9 au 15 juillet 2018, Les Suds, à Arles invitent la Sono mondiale ! Soirées Suds au Théâtre Antique, Moments Précieux dans la Cour de l’Archevêché, Nuits des Forges au Parc des Ateliers, Scènes en Ville, Apéros Découvertes, Siestes Musicales.

Pour sa 23e édition, le Festival offre un programme de plus de 80 concerts et rencontres musicales, complété par 36 stages & master classes en danse, chant, musique et art de vivre.

Une semaine intense de concerts et de rencontres musicales, au cœur de la belle cité antique d’Arles !

On peut notamment citer :



Gilberto Gil e Amigos

Angélique Kidjo

Alba Molina

Tony Gatlif – Aman Doktor / Djam Live

Roberto Fonseca

Tshegue

Le Trio Joubran

Xylouris White

Altin Gün

47SOUL

Nuits des Forges

Moments précieux

Soirées Suds