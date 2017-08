Découvrez Street Art Lille

Lancée par une équipe de passionnés, la carte du projet « Street Art Lille » rassemble déjà près de 300 points d’intérêt disséminés dans la ville et 600 photos de street art.

Street Art Lille, c’est une carte de Lille avec 270 points différents géolocalisés pour un total de plus de 600 photos et plus de 2000 graffs en tout genre.

L’objectif de l’équipe est d’atteindre les 500 points et 5000 photos. Le projet a déjà rassemblé près de 2000 abonnés sur la page Facebook qui suivent actus et images sur le Street Art à Lille, ainsi que des comptes Instagram et Twitter qui démarrent.

Les organisateurs annoncent pour bientôt une exposition, un livre et surtout des rencontres avec des artistes.

Pour plus d’infos, c’est par ici : www.streetartlille.com

A noter que la ville de Lille propose aussi des parcours Street Art le dimanche : http://www.lilletourism.com/visites-street-art-lille-roubaix.html