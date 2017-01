Lancement d’une commande photographique nationale sur la jeunesse

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a lancé une commande photographique nationale sur le thème « La jeunesse en France »

En résonance avec les grandes commandes de l’État dans le domaine de la photographie, ce projet vise à encourager la vitalité de la création contemporaine dans le champ de la photographie et à constituer un corpus documentaire sur ce thème ambitieux et résolument ouvert.

Le Centre national des arts plastiques (Cnap), en partenariat avec l’association CéTàVoir à Sète, invite les photographes à se saisir de ce thème de « La jeunesse en France » en ayant à cœur de se faire l’écho de la diversité que recouvrent ces termes.

L’appel à candidature permettra de sélectionner 15 photographes qui recevront un financement de 10 000 euros afin de conduire leur projet. Cette somme intégrera la rémunération des auteurs et le paiement des droits d’auteurs. La production des images sera prise en charge par l’association CéTaVoir.

Une sélection de tirages de chaque photographe donnera lieu à l’édition d’un ouvrage et à une restitution de leurs travaux à travers une exposition en mars 2017.

En qualité de commande artistique nationale, les œuvres réalisées dans le cadre de la Commande photographique « La jeunesse en France ». rejoindront le Fonds national d’art contemporain, collection gérée par le Centre national des arts plastiques.

Cette commande publique s’inscrit dans une démarche volontaire du ministère de la Culture et de la Communication en faveur de la photographie et vient compléter le premier appel à projet lancé le 12 juillet 2016 sur le thème « Les regards du Grand Paris ».

Un comité de sélection se réunira pour choisir les 15 candidats auxquels il attribuera une commande. Ce comité de sélection est composé de 5 membres de droits (un représentant de l’Association CéTavoir, le directeur et le responsable de la collection photographique du Cnap – et deux représentants du ministère de la Culture et de la Communication) ainsi que de 4 personnalités invitées en fonction de leur apport à la création photographique ou aux questions soulevées par la commande.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 novembre 2016.

Plus d’informations : Site du Ministère de la culture