Un selfie pour Mamie

Selfie par-ci, selfie par-là, seflie partout. Qu’on soit homme politique, sportif, star, ou parfait anonyme, tendre le bras est devenu le geste incontournable pour attraper ce cliché de portrait. Partagé sur les réseaux-sociaux, le selfie fait le tour de vos proches, avec plus ou moins de likes, commentaires et autres fourberies. Mais s’il y a bien une personne qui serait vraiment ravie que vous lui envoyez votre trombine en image, c’est votre mamie !

Problème, car même si vous avez la chance de bénéficier d’une mamie ultra-moderne, qui a survécu à l’abandon du minitel et la disparition des cabines téléphoniques, elle n’est pas forcément connectée sur twitter, facebook et instagram…que faire ? Selfie pour Mamie propose de récolter votre plus beau selfie, de l’imprimer et de l’envoyer gratuitement par voie postale à votre mamie préférée. Plus simple que la carte postale, plus efficace qu’un coup de téléphone, l’initiative permet à votre mamie de recevoir votre plus beau profil sur papier et de l’ajouter à sa collection de photos des petits enfants. Il fallait y penser !

Vous avez dit gratuit ? Oui, le premier envoi est gratuit, car Selfie pour Mamie compte sur l’envie des grands parents de recevoir d’autres clichés. Ils peuvent donc d’eux-mêmes commander vos futurs selfies, pour s’assurer de rester connectés avec vous ! Et pour couronner le tout, 1€ est reversé à l’association France Alzheimer à partir de trois envois de selfies.

Qu’on se le dise, le selfie n’a pas fini d’avoir de beaux jours devant lui…et ce n’est pas votre grand-mère qui s’en plaindra.

Plus d’information ici :