Ocean Cleanup : un projet réaliste ?

Vous avez certainement déjà entendu parler de Boyan Slat, ce jeune homme néerlandais qui propose de nettoyer les océans de leurs déchets plastiques.

Le pari fixé est tenu, le garçon de 20 ans a récolté plus de 2 millions de dollars pour lancer la création des prototypes. Le projet ? Installer d’immenses barrages flottants, contre lesquels les déchets plastiques, poussés par les courants, viendraient échouer avant qu’un catalyseur ne récupère le tout.

Face à l’engouement suscité par ce projet ambitieux, il convient toutefois de se poser quelques questions. L’objectif est louable, mais qu’en est-il de sa faisabilité ?

Plusieurs experts semblent hésitants. D’abord parce que le projet Oceancleanup affirme que 80% des déchets plastiques dans l’océan ont une taille supérieure à 2cm, alors que d’autres études tendent à penser qu’il y aurait au contraire une grande majorité de micro déchets, inférieurs à cette taille, qui seraient donc nettement plus difficiles à filtrer.

Ensuite, certains scientifiques comme Jacqueline Boutin du Laboratoire Locean pensent que l’échelle du projet le rend irréalisable. A échelle réduite, le système est validé, mais son ampleur et la surface à traiter font douter de sa possibilité à l’échelle mondiale.

En outre, la communauté scientifique se pose des questions sur les effets secondaires de l’installation de tels barrages: conséquences sur la faune et la flore locale ? Nuisances pour les activités de pêches ?

Finalement, on ne peut que faire les louanges d’une initiative qui lutte contre la pollution environnementale. Mais en levant 2millions pour nettoyer les déchets de notre activité humaine, ne manque-t-on pas de bon sens ? Ne faudrait-il pas commencer par produire moins, polluer moins, trier plus ? Repenser notre mode de consommation, d’emballage, de recyclage ? Prévenir plutôt que guérir ? Comme si Boyan s’était déjà résolu à notre incapacité à changer…