Louez une salle de repet’ avec Wikzik !

Le site Wikzik.com propose un nouveau service innovant pour les musiciens qui souhaitent répéter chez un particulier, un service qui n’a actuellement pas d’équivalent.

En effet, répéter est un problème récurrent chez les artistes. L’offre en studios de répétition professionnels est limitée à 900 salles environ pour 1.2 millions de groupes amateurs en France. Dans certaines régions, il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver un studio. Il est difficile de répéter aux heures que l’on souhaiterait car les créneaux horaires les plus utilisés sont pris d’assaut. De plus, les tarifs restent élevés, entre 10 et 20 € de l’heure généralement. Les salles associatives peuvent être une solution, mais là encore la gestion des créneaux horaires pose parfois problème.

Face à ces constats que Wikzik a pensé son nouveau concept de location de salle de répétition. Grâce à leur service, ils permettent de démultiplier les lieux de répétition, en proposant à des particuliers de louer un garage, une cave, une grange ou toute autre pièce disponible à des artistes de leur région. Ils proposent leur local à un tarif plus attractif tout en arrondissant leurs fins de mois. Les artistes répètent dans de nouveaux lieux, qui peuvent être propices à l’inspiration. Ils rencontrent de nouvelles personnes qui peuvent devenir de nouveaux fans.

Ce concept peut également intéresser les artistes qui ont opté pour une solution alternative : disposer de leur propre local de répétition. En effet, un nombre conséquent de groupes a mis en place son propre local, avec une qualité en matériel ou au niveau acoustique digne des studios professionnels. Hors ils utilisent généralement cet espace deux fois par semaine, qui est inutilisé le reste du temps. En louant leur local de répétition à d’autres artistes, ils récupèrent de l’argent pour pouvoir acheter le matériel nécessaire à leur évolution artistique (accessoires pour les instruments, matériel de sonorisation…) ou pour obtenir le budget nécessaire à la réalisation de leur prochain album ou de leur futur clip vidéo. Ils peuvent ainsi également rencontrer de nouveaux artistes et tisser des liens pour développer leur réseau artistique.

